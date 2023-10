EQS-News: ENCAVIS AG / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit/ESG

ENCAVIS AG: Science Based Targets initiative (SBTi) bestätigt Klimaziele von ENCAVIS



23.10.2023

Corporate News

Science Based Targets initiative bestätigt Klimaziele von ENCAVIS Hamburg, 23. Oktober 2023 - Die unabhängige Science Based Targets initiative (SBTi) bestätigt nach eingehender Prüfung offiziell, dass die Klimaziele des im MDAX-notierten Wind- und Solarparkbetreibers Encavis AG (Prime Standard, ISIN: DE0006095003, Börsenkürzel: ECV) mit dem SBTi-Pfad zur Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5°C übereinstimmen. ENCAVIS hat sich dazu verpflichtet, ausgehend vom Basisjahr 2020, sowohl die direkten Emissionen aus der Nutzung von Kraftstoffen als auch die indirekten Emissionen aus eingekaufter Energie (Scope 1+2) bis 2030, um mindestens 42 Prozent zu reduzieren. Ziel ist es zudem, die von ENCAVIS nicht direkt zu beeinflussenden Scope-3-Emissionen deutlich zu verringern. Zielsetzung der ENCAVIS ist, im Jahr 2040 den "Net Zero" Status zu erreichen, indem die Scope 1+2+3-Emissionen um 95% reduziert werden. Um die Scope-3-Emissionen - die momentan 99 Prozent der Gesamtemissionen von ENCAVIS ausmachen - zu verringern, arbeitet das Unternehmen mit Lieferanten und Geschäftspartnern entlang der gesamten Wertschöpfungskette zusammen und sucht gemeinsam nach Lösungen. Hierzu werden umfassende Analysen zur Identifikation von Emissionsschwerpunkten durchgeführt. Überall dort, wo es möglich ist, werden fossile Brennstoffe in der Produktion ersetzt, recycelte Materialien aus der Kreislaufwirtschaft verstärkt eingesetzt und die Verwendung emissionsarmer Transportmittel weiter erhöht. "Es ist unsere Verantwortung, durch Reduktion unserer Treibgasemissionen einen positiven Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels zu leisten und unserer Rolle als führender unabhängiger Stromerzeuger aus Erneuerbaren Energien in Europa gerecht zu werden. Unser Transition Plan für die kommenden Jahre setzt dabei bewusst darauf, unsere konkreten Ziele auf wissenschaftliche Erkenntnisse zu stützen. Wir freuen uns daher sehr, dass die Science Based Targets initiative unsere Klimaziele nun offiziell bestätigt hat", kommentiert Dr. Christoph Husmann, Sprecher des Vorstands und Chief Financial Officer (CFO) der Encavis AG. Die Klimaziele von ENCAVIS sind Teil der integrierten Nachhaltigkeitsstrategie des Konzerns, der sich innerhalb der vier Nachhaltigkeitsdimensionen (Ökonomie, Umwelt, Soziales und Governance) auf zwölf wesentliche Themen konzentriert. Einzelheiten hierzu finden Sie im Nachhaltigkeitsbericht 2022: https://www.encavis.com/Dokumente/Nachhaltigkeit/Berichterstattung/Encavis-Nachhaltigkeitsbericht-2022.pdf Weitere Informationen zur SBTi finden Sie hier: https://sciencebasedtargets.org/

Zusammenfassung der Klimaziele der Encavis AG nach SBTi Organisationstyp Sektor Zusammenfassung

des Ziels Kleine oder mittlere

Unternehmen Stromversorgungsunternehmen, unabhängige

Stromerzeuger und Energiehändler

(einschließlich fossiler, alternativer und

nuklearer Energie) Kurzfristig: 1,5°C bis 2030

Langfristig: 1,5°C bis 2040

Netto-Null: Verpflichtung bis 2040

Über ENCAVIS:

Die Encavis AG (Prime Standard; ISIN: DE0006095003; Börsenkürzel: ECV) ist ein im MDAX der Deutsche Börse AG notierter Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger (IPP) erwirbt und betreibt ENCAVIS (Onshore-)Wind- und Solarparks in zwölf Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT) oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazität des Encavis-Konzerns beträgt aktuell mehr als 3,5 Gigawatt (GW), davon mehr als 2,1 GW durch die Encavis AG, das entspricht einer Einsparung von rund 0,8 Millionen Tonnen CO 2 pro Jahr allein durch die Encavis AG. Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert. Die auch zum Encavis-Konzern gehörende Stern Energy S.p.A. mit Hauptsitz in Parma, Italien, ist ein spezialisierter Anbieter technischer Dienstleistungen für die europaweite Errichtung, den Betrieb, die Wartung sowie das Revamping und Repowering von Photovoltaik-Anlagen.



ENCAVIS ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der Encavis AG wurden von zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet. MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "A"-Level, die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht ENCAVIS den "Prime"- Status.



Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.encavis.com

Kontakt:

ENCAVIS AG

Tanja Van den Wouwer

Head of Sustainability & Communications

E-Mail: tanja.van_den_wouwer@encavis.com

http://www.encavis.com



