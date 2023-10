The following instruments on XETRA do have their last trading day on 23.10.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 23.10.2023ISIN NameXS0686578575 EIB EUR. INV.BK 11/23 MTNUS89236TLA15 TOYOTA M.CRD 23/25 FLRMTNSE0019761560 GEORG JENSEN 23/25XS2680393761 IMP.BR.FIN.N 23/31 MTN 2XS2336348326 JINGRUI 21/23 REGSUSG23618AC87 SHELF DRIL.HLD 18/25 REGSUS78015K7K46 ROYAL BK CDA 20/23 FLRUS78015K7J72 ROYAL BK CDA 20/23 MTNXS1897122278 MRG FINANCE 18/23 MTNXS1457608013 CITIGROUP INC 16/23 MTNDE000LB0P870 LBBW STUFENZINZ-ANL 12/23DE000HV2ANM9 UC-HVB PF 1921