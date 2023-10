Die im direct market der Wiener Börse gelistete deutsche Immobilienfirma B-A-L Germany AG stellt ein Delisting von der Wiener Börse in den Raum. Das Unternehmen plant die Umsetzung eines Sparprogramms mit dem Titel "Konsolidierung 2023-24" bei dem als einer der Eckpunkte ein Delisting an der Wiener Börse genannt wird. Dafür steht die Organisation eines Listings an einer deutschen Börse oder Handelsplattform am Programm, wie aus der Einladung zur HV des Unternehmens hervorgeht. Das Unternehmen notiert seit 2019 in Wien. Vergangene Woche wurde bekannt, dass die britische Nachhaltigkeitsfirma Locosoco die Wiener Börse verlässt und am 20. November den letzten Handelstag im Marktsegment direct market hat. Auch Ottakringer verlässt bekanntlich die ...

