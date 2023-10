Weinfelden (ots) -Lidl Schweiz und der Schwingerkönig sowie Schweizer Sportler des Jahres 2019 Christian Stucki verbindet eine langjährige und erfolgreiche Partnerschaft. Der Detailhändler und der Sportler stehen für dieselben Werte wie Heimat, Tradition und Bodenständigkeit. Aus diesem Grund wird die Partnerschaft um mindestens drei Jahre verlängert. Christian Stucki tritt in unterschiedlichsten Rollen bei Lidl Schweiz auf.Als in der Schweiz verankerter Lebensmittelhändler legt Lidl Schweiz grössten Wert auf lokale Traditionen. Vor 13 Jahren hat Lidl Schweiz deshalb begonnen, den Schwinger Christian Stucki zu sponsern. Gemeinsam konnten unzählige Erfolge gefeiert werden, allen voran das Eidgenössische Schwingfest 2019 und die Krönung zum Schwingerkönig. Trotz Legendenstatus bewahrte Christian Stucki stets seine sympathische und bodenständige Art. Deshalb wird die Zusammenarbeit zwischen Christian Stucki und Lidl Schweiz für mindestens drei weitere Jahre fortgesetzt. Unter dem Motto "Vom Schwingerkönig zum Springerkönig" springt Chrigu Stucki in unterschiedlichen Arbeitsrollen beim Detailhändler ein. Auf spielerische und humorvolle Weise werden so die verschiedenen Tätigkeiten bei Lidl Schweiz aufgezeigt. Ob an der Kasse, als Frischebeauftragter, Lagerist oder als Produktetester - dort, wo's jemanden braucht, hilft der langjährige Lidl-Botschafter aus. Dadurch bekennt sich Lidl Schweiz zu seinen Kernkompetenzen sowie seinen Unternehmenswerten."Es freut uns sehr, dass wir mit Christian Stucki den perfekten Botschafter an der Seite haben. Er steht für dieselben Werte wie wir. Lidl Schweiz sind Heimat und Einfachheit sehr wichtig und wir möchten langfristig unsere Position als national verankerter Detailhändler stärken", so Raphael Werner, Head of Marketing Lidl Schweiz.Pressekontakt:Lidl SchweizMedienstelleDunantstrasse 158570 WeinfeldenTel.: +41 (0)71 627 82 00E-Mail: media@lidl.chOriginal-Content von: LIDL Schweiz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100016795/100912572