Wie geht es für den DAX nach dem schweren Abverkauf in der vergangenen Handelswoche weiter? Außerdem im Fokus: die Aktien von Varta und Atoss. Der deutsche Aktienmarkt hat nach den zuletzt deutlichen Abgaben am Montagmorgen zu einer Stabilisierung angesetzt. Der Dax stieg in den ersten Handelsminuten um 0,19 Prozent auf 14 825,89 Punkte, nachdem er in der Vorwoche unter die viel beachtete Marke von 15 000 Punkten gefallen war und letztlich mehr als ...

