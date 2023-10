Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, Dividenden haben in den vergangenen Jahren auch bei jüngeren Anlegern enorm an Popularität gewonnen. Zum einen wegen der langen Null- bzw. Niedrigzins-Ära, während der Dividenden als "die neuen Zinsen" angepriesen wurden. Zum anderen, weil "Passives Einkommen" bzw. "finanzielle Unabhängigkeit" in jungen Jahren mittlerweile...

Den vollständigen Artikel lesen ...