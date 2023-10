Hannover (www.anleihencheck.de) - Renditen von Staatsanleihen rechts- und linksseitig des Atlantiks legten am Freitag eine Atempause ein, so die Analysten der Nord LB.Deutsche Bunds hätten bei 2,89% (-4BP) notiert.Eine Woche mit den verschiedensten Stimmungsumfragen, den BIP-Wachstumszahlen für das dritte Quartal aus den USA sowie der EZB-Sitzung stehe bevor. Am Dienstag würden die Umfrageergebnisse aus diversen Ländern aus dem Unternehmenssektor von S&P bekannt gegeben, am Mittwoch folge dann der für Deutschland wichtige ifo-Geschäftsklimaindex, bei dem vermutlich mit einem leichten Rückgang gerechnet werden müsse. ...

