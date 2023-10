Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Lage an den Finanzmärkten bleibt angesichts der anhaltenden Spannungen im Nahen Osten fragil, so die Analysten der Helaba.Am Aktienmarkt habe es weitere Verluste gegeben und der DAX habe am Freitag ein neues Impulstief markiert. Angesichts der erhöhten Risikoaversion habe auch der Euro einen schweren Stand, während sich die Kurse am Rentenmarkt etwas hätten erholen können. Zu einem merklichen Rückgang der Renditen sei es aber nicht gekommen. Vor allem lange Laufzeiten würden hohe Niveaus aufweisen und in Großbritannien sei die Rendite 30-jähriger Gilts mit zeitweise 5,16% auf den höchsten Stand seit 25 Jahren gestiegen. ...

