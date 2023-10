Der DAX ist in der Vorwoche wie erwartet weiter abgetaucht und hat dabei im Freitagstief die Unterstützung um 14.820 Punkte leicht nach unten durchbrochen. In der Folge konnte der DAX aber wieder etwas ansteigen. Im frühen Handel zeigt sich der DAX am heutigen Montag erneut tiefer bei 15.740 Punkten. Der übergeordnete Abwärtstrend ist aber weiterhin intakt und der erwartete Beginn der israelischen Bodenoffensive im Gaza-Streifen könnte zu einem weiteren ...

