SAN FRANCISCO (IT-Times) - Das US-amerikanische Software- und Filehosting- Unternehmen Dropbox hat jüngst angekündigt, seine Büroflächen deutlich zu reduzieren. Das US-Softwareunternehmen Dropbox Inc. (NASDAQ: DBX, ISIN: US26210C1045) gab am 20. Oktober 2023 bekannt, am 17. Oktober 2023 mit KRE Exchange...

Den vollständigen Artikel lesen ...