Die Hyundai Motor Company hat zum erstem Mal bei Samsung SDI Batteriezellen für Elektroautos geordert und erweitert damit seine bisher aus LG Energy Solution und SK On bestehende Lieferantenbasis. Dabei geht es um E-Autos aus europäischer Produktion. Der Abnahmevertrag von Hyundai mit Samsung SDI läuft von 2026 bis 2032, wie Samsung SDI mitteilt. Das Unternehmen wird die Batteriezellen für Hyundais E-Autos in Europa ab 2026 in Ungarn produzieren. ...

