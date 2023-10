DJ Eurostat bestätigt Euroraum-Defizit 2022 von 3,6%

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Das öffentliche Defizit der Staaten des Euroraums hat sich 2022 wie erwartet deutlich verringert. Wie Eurostat in zweiter Veröffentlichung mitteilte, sank die an der nominalen Wirtschaftsleistung gemessene Verschuldung der Euroraum-Staaten auf 3,6 (2021: 5,2) Prozent. Damit wurde die im April gemeldete Zahl bestätigt. Die öffentliche Verschuldung verringerte sich auf 91,0 (94,8) Prozent des nominalen Bruttoinlandsprodukts (BIP).

Die höchsten Defizite wurden in Italien (8,0 Prozent) und Malta (5,7 Prozent) registriert. Die größten Überschüsse meldeten Zypern (2,4 Prozent) und Irland (1,7 Prozent). Bei der Verschuldung wurden die höchsten Werte in Griechenland (172,6 Prozent) und in Italien (141,7 Prozent) gemessen, die niedrigsten in Estland (18,5 Prozent) und Luxemburg (24,7 Prozent).

Eurostat zieht den Vorbehalt bezüglich der Qualität der von Frankreich für das Jahr 2022 gemeldeten Daten zurück. Demnach haben die französischen Statistikbehörden die Kapitalerhöhung des öffentlichen Energieunternehmens EDF (Électricité de France) durch den Staat als geleisteten Vermögenstransfer und damit als Ausgabe erfasst.

Die Anwendung des Super-Dividenden-Tests für Dividenden, die von einigen öffentlichen Unternehmen an den französischen Staat gezahlt wurden, wurde nach Aussage von Eurostat in angemessener Weise überprüft.

