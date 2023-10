Munsbach (www.anleihencheck.de) - Die EZB wird die Leitzinsen auf ihrer nächsten Sitzung am 26. Oktober 2023 unverändert lassen, so Volker Schmidt, Portfolio Manager bei ETHENEA Independent Investors S.A.Die Inflationszahlen für Oktober und November würden einen weiteren Rückgang der Inflation bestätigen. Getrieben von den Basiseffekten werde die Inflationsrate im Euroraum im November auf einen Wert nahe 3 Prozent fallen. Vor einem Jahr seien die Energiepreise an den Großhandelsmärkten explodiert, insbesondere für Strom und Gas. Dieser Effekt habe sich inzwischen deutlich umgekehrt. Die EZB könne zudem auf eine schwache Konjunktur in der Eurozone und die unklaren Auswirkungen des wieder aufgeflammten Nahostkonflikts verweisen. ...

