Linz (www.anleihencheck.de) - Letzte Woche zeigte sich wie empfindlich die CZK (Tschechische Krone) reagierte, wenn von ersten Zinssenkungen die Rede war, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Nachdem ein Notenbankmitglied der Tschechischen Nationalbank (CNB) Zinssenkungen noch in diesem Jahr nicht habe ausschließen wollen, habe daraufhin die CZK nachgegeben. Obwohl die Aussage Zinssenkungen zu befürworten wohl sehr vorsichtig gewesen sei, zeige die Marktreaktion doch, dass zu frühe Zinssenkungen der CZK schaden würden. ...

