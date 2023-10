Allego wird Tankstellen von Go'on in Dänemark mit Schnellladesäulen ausrüsten. Beide Unternehmen haben den Aufbau von insgesamt 168 DC-Ladepunkten vereinbart. Dabei sind nicht nur einzelne Säulen, sondern zum Teil auch größere Lade-Hubs geplant. Bis zum zweiten Quartal sollen zunächst 48 schnelle und ultraschnelle Anschlüsse an sieben Go'on-Standorten in Betrieb genommen werden. Wenn man annimmt, dass in der Regel Ladesäulen mit zwei Ladepunkten ...

