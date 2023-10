Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4902/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge #510 geht es darum, dass mich meine Gesichtserkennung wieder erkennt, News zu Kontron, CA Immo, Delistings, Venionaire, voestalpine. Research zu Verbund, Rosenbauer, und EuroTeleSites. Weiters oute ich den 9. Ö-Partner unserer Deutschland-Roadshow 2024: Hannes Roither, IR Palfinger: "Palfinger hat 18 Prozent Umsatzanteil in Deutschland und ist bei der Invest in Stuttgart von Anfang an dabei. Schön, dass wir bei unseren deutschen Kontakten nun laufend präsent sein ...

