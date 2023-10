DJ PTA-News: PCC SE: Duisburger Oberbürgermeister Sören Link besucht PCC als "echtes Duisburger Erfolgsmodell" - In Folge 30 von "OB im Wirtschaftsdialog" ist Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link zu Gast bei PCC

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Duisburg (pta/23.10.2023/12:01) - Eine Duisburger Erfolgsgeschichte mit drei Buchstaben, so nennt die Stadt Duisburg die PCC SE. Seit der Unternehmensgründung 1993 hat PCC den Hauptsitz in Duisburg Homberg. Passend zu diesem 30jährigen Firmenjubiläum fand die Folge 30 der von der Duisburg Business & Innovation GmbH organisierten Reihe "Oberbürgermeister Sören Link im Wirtschaftsdialog" in den Räumlichkeiten des PCC-Konzernsitzes, der PCC-Villa in Duisburg Homberg, statt.

"PCC trägt den Namen Duisburgs als Erfolgsmarke seit Jahrzehnten in die ganze Welt und ist zugleich mit ihrem Firmensitz in der Heimat tief verwurzelt. Diese Kombination aus Dynamik und Kontinuität ist ein echtes Duisburger Erfolgsmodell", sagt Oberbürgermeister Sören Link beim Besuch.

Die PCC SE ist die Beteiligungsholding der international tätigen PCC-Gruppe. 1993 als Petro Carbo Chem Rohstoffhandelsgesellschaft mbH (PCC GmbH; heute: PCC Trade & Services GmbH) gegründet, agiert die PCC-Gruppe international mit rund 3.400 Mitarbeitenden und einem Konzernumsatz von über 1,3 Milliarden Euro in 17 Ländern (in Europa, den USA, Thailand, Malaysia und Ghana).

Ob für Autos oder Häuser: Matratzen, Wärmedämmplatten und Kunststoffscheiben - die Konzerngesellschaften liefern die chemischen Rohstoffe und Spezialchemikalien, Silizium und Silizium-Derivate. Als Investor ist die PCC SE darüber hinaus auch im Bereich Containerlogistik unterwegs. Dr. Peter Wenzel, Vorstandsvorsitzender/CEO der PCC SE: "Bei PCC sind wir stolz auf den unternehmerischen Spirit unserer rund 3.400 Mitarbeitenden. Zugleich beruht der Erfolg von PCC auf Kontinuität: Unsere Mitarbeitenden, gerade an unserem traditionellen Hauptsitz Duisburg, sind teils seit Jahrzehnten bei uns. Diese Kombination von Agilität und Beständigkeit, von Weltoffenheit und lokaler Verwurzelung macht uns besonders."

Über PCC:

Die PCC SE mit Hauptsitz in Duisburg ist die Beteiligungsholding der weltweit tätigen PCC-Gruppe mit rund 3.400 Mitarbeitenden. Ihre Konzerngesellschaften verfügen über Kernkompetenzen in der Produktion von chemischen Rohstoffen und Spezialchemikalien, Silizium und Silizium-Derivaten sowie im Bereich Containerlogistik. Als langfristig orientierter Investor konzentriert sich die PCC SE darauf, durch nachhaltige Investitionen die Unternehmenswerte ihrer Beteiligungen kontinuierlich zu steigern und beständig neue Werte zu schaffen. Die größten Chemieproduzenten der PCC-Gruppe sind die PCC Rokita SA, ein bedeutender Chlor-Hersteller und Osteuropas führender Produzent von Polyolen, sowie die PCC Exol SA, einer der modernsten Tenside-Produzenten in Europa. Die PCC BakkiSilicon hf. betreibt in Island eine der weltweit modernsten und klimafreundlichsten Siliziummetall-Produktionsanlagen. PCC begeht 2023 das 30. Jubiläum: Gegründet wurde PCC 1993 von Waldemar Preussner, Alleinaktionär der PCC SE, der heute den Vorsitz im Aufsichtsrat innehat. Anleihen begibt PCC seit nunmehr 25 Jahren. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte die PCC-Gruppe mit einem Konzernumsatz von 1,3 Milliarden Euro ein Konzernergebnis vor Finanzergebnis, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in Höhe von 292,0 Millionen Euro. Das Investitionsvolumen belief sich 2022 auf 116,3 Millionen Euro. Duisburger kennen das Unternehmen auch als Namenssponsor des Stadions von Fußball-Oberligist VfB Homberg. Weitere Informationen über PCC finden Sie unter https://www.pcc.eu.

(Ende)

Aussender: PCC SE Adresse: Moerser Straße 149, 47198 Duisburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Susanne Biskamp, PCC Head of Marketing & PR Tel.: +49 2066 2019-35 E-Mail: susanne.biskamp@pcc.eu Website: www.pcc.eu

ISIN(s): DE000A3510Z9 (Anleihe) Börsen: Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 23, 2023 06:01 ET (10:01 GMT)