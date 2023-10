Mainz (ots) -Gute Beziehungen zu China garantierten der deutschen Wirtschaft lange Zeit günstige Güter und gutes Geld. Doch längst hat China in vielem nicht nur aufgeholt, sondern überholt - und aus der Beziehung wurde Abhängigkeit. Wie weit diese reicht, das beleuchtet am Mittwoch, 25. Oktober 2023, 22.15 Uhr im ZDF, die "auslandsjournal"-Dokumentation "Im Rachen des Drachen - Wie umgehen mit China?". Der 44-minütige Film der ZDF-Korrespondentinnen und Korrespondenten Diana Zimmermann, Thomas Reichart und Elisabeth Schmidt steht ab Dienstag, 24. Oktober 2023, 19.00 Uhr, in der ZDFmediathek zur Verfügung. Bereits online ist die neue elfminütige "Inside PolitiX"-Folge "Im Rachen des Drachen - Wie weit geht unsere Abhängigkeit von China?" (https://www.zdf.de/politik/inside-politix/deutschland-industrie-wirtschaft-abhaengigkeit-china-100.html).Auf dem Gipfeltreffen zum Infrastrukturprojekt "Neue Seidenstraße" trat Chinas Staatspräsident Xi Jinping in der vergangenen Woche Seite an Seite mit Russlands Präsident Wladimir Putin auf. Ob in Asien oder im Nahen Osten - China strebt offenbar eine neue Weltordnung an, die sich gegen den Westen richtet. Das hat schon jetzt Folgen auch für Deutschland.Die Abhängigkeit von ChinaDer Handel mit China war lange ein glänzendes Geschäft: Volkswagen flutete ab 1984 den chinesischen Markt mit Autos, verkaufte zuletzt jeden dritten VW nach China. Nun dominieren chinesische Firmen wie BYD den Markt mit E-Autos. Auch bei Computer-Chips, Antibiotika oder Solarzellen ist Deutschlands Abhängigkeit von China geradezu fahrlässig.Und diese Abhängigkeit wird spürbarer. Denn immer mehr trumpft China nicht nur wirtschaftlich, sondern auch politisch auf. Ob im Ukraine-Krieg, im Verhältnis zu Russland oder bei den fortgesetzten Drohungen gegenüber Taiwan: Wo China einst zurückhaltend agierte und als Partner in der Globalisierung bequem Gewinne garantierte, beansprucht es nun eine Weltmachtrolle. In Berlin reibt sich die Politik die Augen: Aus einer Beziehung ist eine Abhängigkeit geworden - und einfach Schluss machen, geht nicht.Die "auslandsjournal"-Dokumentation "Im Rachen des Drachen - Wie umgehen mit China?" blickt unter anderem nach Berlin, wo um eine China-Strategie gerungen wird, und nach Peking, das wirtschaftliche Abhängigkeit bewusst schafft, um politische Macht auszuüben. In der "Inside PolitiX"-Folge zum Thema geht Diana Zimmermann ebenfalls dieser Frage nach, wie weit Deutschlands Abhängigkeit von China bereits reicht.Wie sich China unter Staatspräsident Xi Jinping in den zurückliegenden Jahren verändert hat, das schildert in der ZDFmediathek die "Global PolitiX"-Folge über Chinas Plan zur Weltmacht (https://www.zdf.de/politik/auslandsjournal/china-weltmacht-xijinping-dokumente-100.html).KontaktBei Fragen zum "auslandsjournal" erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail an hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zum "auslandsjournal" erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/auslandsjournal) (nach Login), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenHier finden Sie eine Pressemappe zum "auslandsjournal" (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/auslandsjournal-die-doku)Hier finden Sie das "auslandsjournal" (https://www.zdf.de/politik/auslandsjournal) in der ZDFmediathek.Hier finden Sie die "auslandsjournal"-Doku "Im Rachen des Drachen" (https://www.zdf.de/politik/auslandsjournal/auslandsjournal---die-doku-im-rachen-des-drachen-vom-25-oktober-2023-100.html)Hier finden Sie die "Inside PolitiX"-Folge "Im Rachen des Drachen" (https://www.zdf.de/politik/inside-politix/deutschland-industrie-wirtschaft-abhaengigkeit-china-100.html)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5632318