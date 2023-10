Frankfurt (www.fondscheck.de) - Auch im Fondshandel ist angesichts der vielen Belastungsfaktoren Zurückhaltung angesagt, so die Deutsche Börse AG."Krieg in Nahost, Inflation, hohe Zinsen, Rezession - das alles bereitet Sorgen und bremst jede Erholung aus", erkläre Jan Duisberg, der für die ICF Bank Fonds handele. Fondshändler Matthias Präger von der Baader Bank spreche mit Blick auf die geopolitischen Konflikte von "mieser Stimmung". "Die positiven Impulse fehlen einfach." Der DAX habe seit Mitte September rund 800 Punkte verloren, am letzten Donnerstag habe sich der Index nur knapp über der 15.000 Punkte-Marke gehalten. ...

