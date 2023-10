Harley-Davidson öffnet in Europa die Reservierungen für das zweite Modell seiner Elektromotorrad-Marke LiveWire. Die S2 Del Mar kann ab dem 25. Oktober in Deutschland, Frankreich, den Niederlanden und Großbritannien gegen eine Gebühr von 100 Euro bzw. 100 Pfund vorbestellt werden. Der Verkaufspreis für die reguläre Version der S2 Del Mar liegt in Deutschland bei 18.490 Euro. Die Auslieferungen in Europa sollen im ersten Quartal 2024 beginnen - zunächst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...