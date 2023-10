© Foto: picture alliance / empics | DARRYL DYCK



Der US-Ölriese Chevron übernimmt den kleineren Konkurrenten Hess Corp und zahlt den Kaufpreis von 53 Milliarden US-Dollar ausschließlich in Aktien. Wie Chevron am Montag mitteilte, erhalten Hess-Aktionäre 1.025 Chevron-Aktien (171 US-Dollar) für jedes ihrer Hess-Anteile. Das entspricht einem Aufschlag von fünf Prozent zum Hess-Schlusskurs am Freitag. Die Verwaltungsräte beider Unternehmen haben dem Deal bereits zugestimmt. Der Milliarden-Deal untermauert die Überzeugung der Branche, dass fossile Brennstoffe auch in Zukunft eine große Rolle in der Energieversorgung spielen dürften. Chevron betonte, dass die Übernahme ein schnelleres Wachstum ermöglichen und den Anlegern großzügigere Renditen …