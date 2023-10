ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Pernod Ricard auf "Neutral" mit einem Kursziel von 188 Euro belassen. Der Start des Spirituosenherstellers in das laufende Geschäftsjahr sei angesichts des schwierigen Umfelds erwartungsgemäß schwach ausgefallen, schrieb Analyst Robert Krankowski in einer am Montag vorliegenden Studie. Die zuversichtlichen Aussagen zu China hätten zwar positiv überrascht. Doch noch seien zu viele Frage offen./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2023 / 04:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2023 / 04:45 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120693

Mega-Chance: Der Indien Report Ihre Chancen im größten Wachstumsmarkt: 3 indische Top-Aktien. Die Highlights dieses Spezialreports: 1. Indien als Wachstumsriese, 2. Indiens Wirtschaft boomt!, 3. 3 Top-Performance-Aktien. Jetzt kostenlos downloaden. Hier klicken