Ähnlich wie in der vergangenen Handelswoche dürften sich Marktakteure in den kommenden fünf Tagen erneut insbesondere mit geopolitischen Risiken konfrontiert sehen. Wir stellen die Markteinschätzung der IG-Experten vor. Wichtigste Punkte: DAX 40 Wochenausblick: Nahostkonflikt und EZB-Sitzung im Blick Geopolitische Risiken als Damoklesschwert für Anleger EZB-Sitzung dürfte die bestimmende Thematik am Donnerstag sein Quartalsergebnisse ante portas ...

