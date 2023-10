Nasdaq Stockholm AB: Delisting of certificates issued by Nordea Bank Abp (43/23)

As from October 23, 2023, the following certificates issued by Nordea Bank Abp will be delisted upon request from the issuer. Instrument ISIN BEAR ACTIVISION X1 NORDNET SE0020361269 BEAR ACTIVISION X2 NORDNET SE0020361251 BEAR ACTIVISION X3 NORDNET SE0020361236 BEAR ACTIVISION X4 NORDNET SE0020361210 BEAR ACTIVISION X5 NORDNET SE0020361202 BULL ACTIVISION X2 NORDNET SE0020361244 BULL ACTIVISION X3 NORDNET SE0020361228 BULL ACTIVISION X4 NORDNET SE0020361194 BULL ACTIVISION X5 NORDNET SE0020361186 TRACKER ACTIVISION X1 NORDNET SE0020361277 MINI L ACTIVISION NORDNET 11 SE0019361049 MINI L ACTIVISION NORDNET 17 SE0019367160 MINI L ACTIVISION NORDNET 32 SE0020184851 MINI S ACTIVISION NORDNET 06 SE0019056367 The last day of trading will be October 23, 2023. For further information concerning this exchange notice please contact Issuer surveillance, telephone +46 8 405 72 80 or iss@nasdaq.com.