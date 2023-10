Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Schon vor der plötzlichen Eskalation in Nahost waren die internationalen Finanzmärkte von einer ausgeprägten Unsicherheit gekennzeichnet, so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch".Die drohende Flaute in der Weltwirtschaft, die hartnäckige Inflation, globale Turbulenzen, Krieg in der Ukraine u. a. würden die Investmentstimmungen trüben. Jetzt seien sehr negative Informationen aus dem Nahen Osten hinzugekommen. Wie solle sich in diesem Umfeld die Stimmung wieder bessern? Die Zinsen würden wohl länger so hoch bleiben, die Hoffnungen auf erste Senkungen durch die Zentralbanken müssten verschoben werden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...