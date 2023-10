Wien (www.fondscheck.de) - Die Fondsgesellschaft Waystone hat nach Mittelzuflüssen von Hunderten von Millionen Euro bei einem Long-Short-Aktienfonds die Anteilsausgabe an Neuanleger gestoppt, so die Experten von "FONDS professionell".Dies gehe aus einer Mitteilung an die Investoren hervor, die "FONDS professionell" ONLINE vorliege. Der Invenomic US Equity Long/Short Fund (ISIN IE00BKFVYG13/ WKN A2PU5A) sei erst im Herbst 2021 aufgelegt worden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...