Wien (www.fondscheck.de) - Capital Four, eine 2007 von Sandro Näf gemeinsam mit drei weiteren Partnern gegründete Vermögensverwaltungsboutique mit Hauptsitz in Kopenhagen, hat per August dieses Jahres das Management des Nordea 1 - International High Yield Bond Fund (ISIN LU0826393067/ WKN A1KAC6) übernommen, so die Experten von "FONDS professionell". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...