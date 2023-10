Die Leidensfähigkeit der Anleger wird derzeit auf eine harte Probe gestellt. Negative Nachrichten werden nicht mehr ausgeblendet, sondern schlagen voll ins Kontor. Etliche Charts sind massiv angeschlagen. Michael Wilson von Morgan Stanley sieht aber immer noch nicht alles Negative in den Kursen eingepreist."Die Gewinnerwartungen für das vierte Quartal und für 2024 sind wahrscheinlich zu hoch", so Wilson in seinem aktuellen Marktkommentar. "Dies und die schärfere Geldpolitik der Fed werden den Markt ...

