Demnächst tritt am Flughafen Wien der neue Winterflugplan in Kraft. "Mit 160 Destinationen bietet der Airport ein tolles Flugangebot. Neben einer umfangreichen Auswahl an Flügen steht Passagieren mit einer neuen Panoramabar und dem kürzlich eröffneten Worldshop von Austrian Airlines und Lufthansa noch mehr Vielfalt an Restaurants und Shops für die Zeit vor dem Abflug zur Verfügung", sagt Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG. Austrian Airlines bedient 86 Ziele, darunter neue Destinationen wie Rovaniemi und Kittlä im finnischen Lappland und Sevilla in Spanien sowie saisonale Nonstop-Flüge auf die Malediven, nach Mauritius und Cancún. Ryanair nimmt Treviso und Warschau neu auf und fliegt insgesamt 55 Destinationen an ....

