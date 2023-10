Wie die BKS Bank mitteilt, wird der Konzernperiodenüberschuss nach Steuern in den ersten drei Quartalen des Jahres 2023 voraussichtlich zwischen 130 Mio und 136 Mio. Euro betragen und damit deutlich über dem Ergebnis der ersten drei Quartale des Jahres 2022 (48 Mio. Euro) liegen. Wesentlich zu dieser positiven Entwicklung habe das Ergebnis aus at-equity bilanzierten Beteiligungen beigetragen, wie es heißt. Darüber hinaus sei das operative Geschäft in den ersten drei Quartalen "ausgezeichnet verlaufen". Die endgültigen Zahlen für das dritte Quartal 2023 wird die BKS voraussichtlich am 24. November 2023 bekanntgeben. Man blicke angesichts der gegenwärtigen Rezession "verhalten optimistisch" auf die zukünftige Geschäftsentwicklung, wie es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...