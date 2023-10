Nach einer kräftigen Erholung des Aktienkurses in diesem Jahr hat sich das Momentum für die Aktie von HelloFresh (WKN: A16140) inzwischen drastisch umgekehrt. Die Anteilsscheine des MDAX-Konzerns verlieren am Montag erneut -2% und drohen nun ins Bodenlose zu fallen. Doch wie tief geht es noch? HelloFresh vorgestellt HelloFresh mit Sitz in Berlin ist ein Anbieter von Mahlzeit-Sets, die überwiegend aus lokalen Zutaten zusammengestellt werden. Dafür ...

Den vollständigen Artikel lesen ...