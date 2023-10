Vaduz (ots) -Die Übernahme einer bedeutsamen Aufgabe steht kurz bevor: In drei Wochen übernimmt Liechtenstein den Vorsitz im wichtigsten Entscheidungsgremium des Europarats, dem Ministerkomitee. Für den Zeitraum des Vorsitzes wurde ein vielfältiges Rahmenprogramm im In- und Ausland für die Bevölkerung erarbeitet.Grundwerte des Europarats bilden auch das Fundament unserer GesellschaftMit der Übernahme des Vorsitzes im Ministerkomitee am 15. November 2023 ist Liechtenstein für die Umsetzung der Ziele und Prioritäten des Europarats verantwortlich. Das Einstehen für die Grundwerte des Europarats - Menschenrechten, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit - ist insbesondere in Zeiten des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine und wachsenden anti-demokratischen Tendenzen in Europa wichtiger denn je. Liechtenstein wird sich während seines Vorsitzes aktiv für den Schutz dieser Werte einsetzen und gleichzeitig für ein zukunftsgerichtetes Funktionieren des Europarats eintreten. Damit leistet Liechtenstein nicht nur einen wichtigen Beitrag zur Stärkung des multilateralen Systems und zur Bewältigung gemeinsamer europäischer Herausforderungen, sondern präsentiert sich auch als verlässlichen, kompetenten und engagierten Partner in Europa.Vielfältiges Rahmenprogramm im In- und Ausland geplantNeben der wichtigen aussenpolitischen Bedeutung bietet der liechtensteinische Vorsitz auch die Gelegenheit, die Arbeit und das Wirken des Europarats der liechtensteinischen Bevölkerung näher zu bringen. Zu diesem Zweck sind zahlreiche kostenlose Veranstaltungen in Liechtenstein geplant, zu denen die Öffentlichkeit eingeladen ist. In den am 25. Oktober und 2. November stattfindenden Informationsveranstaltungen können sich die Bürgerinnen und Bürger über den Europarat und das Vorsitzprogramm informieren. Der Kick-off-Event zum Beginn des Vorsitzes findet am 17. November in Schaan statt. Alle Informationen zum Vorsitz und zu den Veranstaltungen sind auf der kürzlich live geschalteten Vorsitzwebseite www.europarat.li abrufbar.Zur Vorbereitung der bevorstehenden Vorsitzübernahme erfolgt diese Woche auch der Besuch der Generalsekretärin des Europarates, Marija Pejcinovic Buric, in Liechtenstein.Vorsitz im zentralen Entscheidungsgremium - dem MinisterkomiteeSeit seinem Beitritt im Jahr 1978 übernimmt Liechtenstein nun zum dritten Mal den Vorsitz im Ministerkomitee des Europarats. Das Ministerkomitee ist das zentrale Entscheidungsgremium des Europarats und setzt sich aus den Aussenministerinnen und Aussenminister der Mitgliedsstaaten zusammen. Entsprechend ist Liechtenstein durch Aussenministerin Dominique Hasler vertreten. Bei den Sitzungen des Ministerkomitees werden die Mitgliedstaaten stellvertretend durch die Ständigen Vertretungen vor Ort repräsentiert. Für Liechtenstein übernehmen Botschafter Domenik Wanger und sein Team in Strassburg diese Funktion.Der Europarat ist die älteste und grösste europäische Organisation zum Schutz der Menschenrechte und der Wahrung der demokratischen Sicherheit und Rechtstaatlichkeit. Ihm gehören 46 Staaten an und es sind rund 700 Millionen Menschen von den Entscheidungen des Europarats umfasst. Liechtenstein engagiert sich unter anderem aktiv im Bereich der Menschenrechte, der Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche aber auch der Korruptionsbekämpfung.Infobox:Aktivitäten in Liechtenstein17. November, "open end", Literaturhaus/Skino und Scanaua in SchaanKick-Off-Event mit moderierten Gesprächen zu drängenden Themen unserer Zeit, Kurzfilmen und DJFilmreihe zu Menschenrechtenmonatliche Vorführungen von Dezember 2023 bis April 2024, Skino in Schaan18. Januar 2024, Kunstschule LiechtensteinRebel & Picasso - Event in der Kunstschule LiechtensteinTeilnehmende malen unter Anleitung bei lockerer Stimmung ihr Bild zu Menschenrechten und Europa23. Februar bis 21. April 2024, domus in SchaanFotoausstellung zum Thema "Jung sein in Europa: Träume, Realitäten und Perspektiven"2. März 2024, MalbunAussenpolitischer Spaziergang zu "Klimaschutz als Menschenrecht"23. März 2024, VaduzAussenpolitischer Spaziergang zum Thema "Radikalisierung als Massenphänomen"2. Mai 2024, TAK in SchaanSchlussevent "Europäische Nacht"Fünf Autorinnen und Autoren (be)suchen einen Kontinent.Lesungen und Performances.Kulturprogramm in Strassburg24. Januar 2024Rheinbergerkonzert mit Luftakrobatik22. Februar 2024Filmvorführung "1818 - die Liechtenstein-Saga"13. bis 21. April 2024House of Liechtenstein (u.A. Zauberfuzzi, Käsknöpfle, Lesung, Verlosung Europapark)Pressekontakt:Ministerium für Äusseres, Bildung und SportDomenik Wanger, Botschafter, Ständiger Vertreter beim EuroparatT +33 7 88 04 71 44domenik.wanger@llv.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100912598