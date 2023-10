37 Prozent haben ganz oder teilweise festgelegt, was mit Online-Konten, Profilen und Geräten nach ihrem Tod geschehen sollEin Drittel wünscht sich, dass Profile in Social Media auch nach dem Tod bestehen bleiben Berlin, 23. Oktober 2023E-Mail-Postfächer, Profile in sozialen Medien, die PIN für das Smartphone:...

Den vollständigen Artikel lesen ...