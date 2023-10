Die Märkte preisen nun offenbar die bestehenden Risikofaktoren ein. Die möglichen Probleme durch den sprunghaften Anstieg der US-Renditen hatten wir bereits thematisiert. Die 10-jährigen US-Treasuries kratzen nun ebenfalls an der 5 %-Marke. Hinzu kommt: Das Thema Naher Osten bleibt unkalkulierbar. Aber: Das größte Risiko für die Märkte geht weiterhin vom Bondmarkt aus. Die große Frage: Wann muss die Fed eingreifen, um einen Finanzunfall zu verhindern und was machen die Märkte dann daraus?



