Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -Mindray (SZSE: 300760), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich medizinischer Geräte und Lösungen, führt hochempfindliches Troponin I (hs-cTnI) und NT-proBNP als kardiale Biomarker ein. Die Neuzugänge erweitern das vielfältige Portfolio von Mindray an kardialen Biomarkern für die Diagnose und das Management von Herz-Kreislauf-Erkrankungen (CVD).Da Herz-Kreislauf-Erkrankungen weltweit die häufigste Todesursache sind, ist die Früherkennung der Schlüssel zur Rettung von Leben. In den Leitlinien wird die Verwendung von cTnl und NT-proBNP als wesentliche Biomarker bei Verdacht auf akutes Koronarsyndrom (ACS) und Herzinsuffizienz für das frühzeitige Screening, die Risikostratifizierung, die schnelle Diagnose und die therapeutische Überwachung empfohlen.Die beiden Assays sind das Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen Mindray und HyTest, einem Unternehmen von Mindray und einem weltweit führenden Anbieter von Antikörpern und Antigenen. HyTest ist bekannt für sein Fachwissen im Bereich Herz-Biomarker. Sein kardiales Troponin-Komplexmaterial wurde 2004 von der AACC als internationaler Troponin-Standard ausgewählt.Beide Tests wurden vom Wuhan Asian Heart Hospital in China und dem Hennepin Healthcare Research Institute in den USA validiert und zeichnen sich durch eine hervorragende klinische Leistung aus.Mindray hs-cTnI Assay: zuverlässiger Nachweis von Herzmuskelschäden mit hoher Nachweisrate und niedrigem CVMindrays hs-cTnI-Assay übertrifft die Mindestanforderungen für hs-cTn bei weitem, indem er eine bemerkenswerte Nachweisrate von 93 % zwischen LoD und der 99. URL und einen Ungenauigkeits-CV von unter 5 % bei der 99. URL erreicht. Dies beweist die außergewöhnliche Empfindlichkeit, Präzision und Zuverlässigkeit des Tests beim Nachweis von Herzmuskelschäden. Darüber hinaus untermauert eine am Hennepin Healthcare Research Institute durchgeführte 0-2h-Studie zum Diagnosealgorithmus dessen Wirksamkeit bei der Diagnose und Behandlung von Herzerkrankungen innerhalb dieses entscheidenden Zeitraums.Mindray NT-proBNP Assay mit hoher Präzision und starker Anti-Interferenz-KapazitätNT-proBNP ist ein etablierter kardialer Marker für Herzinsuffizienz und deren Behandlung. Der NT-proBNP-Assay von Mindray weist eine hohe Präzision mit einem CV von ≤5 % auf und minimiert effektiv die Interferenzen von 55 gängigen Medikamenten gegen Herzerkrankungen, was seine Zuverlässigkeit bei der Erkennung und Behandlung von Herzinsuffizienz beweist."Durch die Integration der bahnbrechenden Antikörper von HyTest und der Forschung auf dem Gebiet der kardialen Biomarker mit der fortschrittlichen Reagenzien-Technologie und -Plattform von Mindray werden wir zuverlässigere Lösungen liefern, die zu verbesserten Patientenergebnissen auf dem Gebiet der kardiovaskulären Erkrankungen und darüber hinaus führen werden", sagte Dr. Jianwen He, Wissenschaftlicher Leiter von Mindray IVD.Informationen zu MindrayMindray ist ein führender Entwickler, Hersteller und Anbieter von medizinischen Geräten und Lösungen, die medizinisches Fachpersonal weltweit mit innovativen, lebensrettenden Instrumenten für Patientenüberwachung und Lebenserhaltung, In-Vitro-Diagnostik, medizinische Bildgebung und Orthopädie versorgen.