Port Vila, Vanuatu (ots/PRNewswire) -Laut Vantage-Umfrage möchten mehr als 60 % der aktiven Trader mit Copy Trading beginnenDer Multi-Asset-Broker Vantage (https://www.vantagemarkets.com/?utm_source=tmbtpr01&utm_medium=prelease&utm_campaign=awareness&utm_content=text&ls=global_global_en_tmbtpr01_prelease_awareness_text_ct2_gy2) Markets berichtet, dass mehr als 60 % der aktiven Trader daran interessiert sind, Copy Trading über die Vantage-App auszuprobieren, wie eine kürzlich durchgeführte Kundenumfrage ergab.Die Umfrage ergab auch, dass 19,7 % der Befragten mit Copy Trading nicht vertraut waren und mehr darüber erfahren wollten. Außerdem wünschten sich 47,5 % der Befragten attraktivere Anreize und Werbeaktionen.Als Reaktion auf die Ergebnisse senkt Vantage die Mindesteinlage von 200 US-Dollar auf 50 US-Dollar, die ab heute gilt."Unsere Kunden suchen nach einer Möglichkeit, ihr Portfolio zu erweitern und ihre Erträge mit minimalen Kosten zu maximieren. Daher stellt unsere reduzierte Mindesteinlage für sie eine niedrigere Hürde dar, Copy Trading zu erkunden und es als Teil ihrer Handelsstrategie einzusetzen", erklärte Lian Jie, Assistant App Marketing Director bei Vantage.Eine beträchtliche Anzahl von Neulingen unter den Copy Tradern äußerte auch Interesse an zusätzlichen Bildungsressourcen innerhalb der Vantage Copy Trading-Umgebung.Deshalb wird Vantage in den kommenden Monaten eine Reihe von Schulungs- und Benutzerleitfäden herausbringen. Diese Ressourcen werden Copy Tradern helfen, die Plattform in vollem Umfang zu nutzen. Sie umfassen Schritt-für-Schritt-Anleitungen, die eine breite Palette von Themen abdecken, von der Kontoeröffnung über die Grundlagen des Copy Trading bis hin zu fortgeschrittenen Handelswerkzeugen."Die Benutzerzufriedenheit ist ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit, und unsere In-App-Kundenbefragungen haben es uns ermöglicht, auf die Trading-Bedürfnisse und -Erfahrung unserer Kunden abgestimmt zu bleiben", fügte Lian Jie hinzu. "Unser zusätzliches Schulungsmaterial wird für alle unsere Trader von Nutzen sein, vom Anfänger bis zum erfahrenen Trader."Informationen zu VantageVantage (https://www.vantagemarkets.com/?utm_source=tmbtpr01&utm_medium=prelease&utm_campaign=awareness&utm_content=text&ls=global_global_en_tmbtpr01_prelease_awareness_text_ct2_gy2) (oder Vantage Markets) ist ein Multi-Asset-Broker, der Kunden Zugang zu einem flexiblen und leistungsstarken Service für den Handel mit CFDs auf Forex, Rohstoffen, Indizes, Aktien, ETFs und Anleihen bietet.Mit über 13 Jahren Markterfahrung ist Vantage mehr als nur ein Broker. Das Unternehmen bietet ein vertrauenswürdiges Trading-Ökosystem, eine preisgekrönte mobile Trading-App (https://vfxapp.onelink.me/UxDH/pr4pt07f) und eine benutzerfreundliche Trading-Plattform, die es Kunden ermöglicht, Trading-Chancen zu nutzen. Laden Sie die Vantage-App im App Store oder bei Google Play herunter.trade smarter @vantageHaftungsausschluss:Copy Trading - Funktionen sind mit inhärenten Risiken verbunden und können zu erheblichen Verlusten führen. Wir empfehlen Ihnen, Ihre finanzielle Lage und Ihre Risikobereitschaft sorgfältig zu prüfen, bevor Sie sich für die Nutzung dieser Funktionen entscheiden. Eine Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt nicht auf zukünftige Ergebnisse schließen, und es gibt keine Garantie für Gewinne beim Copy Trading. Die Entscheidung, am Copy Trading teilzunehmen, liegt allein bei Ihnen, und Sie tragen die alleinige Verantwortung für alle Ergebnisse, die sich aus Ihren Handlungen ergeben. Obwohl unsere Plattform Copy Trading als Service anbietet, bieten wir keine Anlageberatung oder Empfehlung. Die Verwaltung Ihrer Investitionen und die Entscheidungen, die Sie beim Copy Trading treffen, liegen in Ihrer alleinigen Verantwortung. Durch die Nutzung des Copy Trading auf unserer Plattform bestätigen Sie, dass Sie diesen Haftungsausschluss gelesen und verstanden haben, und den Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die in unserem Service dargelegt sind, zustimmen.