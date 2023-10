Der Platinpreis hat in der jüngsten Vergangenheit positive Signale ausgesandt. Mit einem aktuellen Kurs von etwa 894 US-Dollar und einer prozentualen Veränderung von 1,1% innerhalb der letzten fünf Handelstage steht das Edelmetall vor einer saisonal starken Handelsphase. Was sollten Anleger also jetzt beachten? Dieser Beitrag beleuchtet die komplexen Faktoren, die den Platinpreis beeinflussen könnten.Was sagen die technischen IndikatorenAnzeige:Platin (TVC:PLATINUM) befindet sich momentan in einem aufwärts gerichteten Trend, wie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...