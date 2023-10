Datacolor AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Datacolor im Geschäftsjahr 2022/23



27.10.2023 / 06:00 CET/CEST

Medieninformation Medieninformation (PDF) Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Datacolor steigerte im Geschäftsjahr 2022/23 den Umsatz deutlich. Der Nettoumsatz stieg auf USD 93,2 Mio. (Geschäftsjahr 2021/22: USD 87,4 Mio.) und übertraf das Vorjahr um 6,7% bzw. 9,5% in Lokalwährung. Das Betriebsergebnis wurde von den Akquisitionskosten für die matchmycolor GmbH sowie Kosten im Zusammenhang mit dem am 3. Juli 2023 angekündigten öffentlichen Kaufangebot vom Hauptaktionär für alle sich im Publikum befindenden Datacolor-Aktien beeinflusst. Davon wurden sowohl der EBITDA mit USD 10,7 Mio. (USD 12,9 Mio.) und die EBITDA-Marge mit 11,5% (14,8%) wie auch der EBIT mit USD 8,1 Mio. (USD 11,2 Mio.) und die EBIT-Marge mit 8,7% (12,8%) beeinflusst. Der Reingewinn verbesserte sich deutlich auf USD 10,9 Mio. (USD 5,2 Mio.), hauptsächlich aufgrund des guten Finanzergebnisses von USD 3,3 Mio. (USD -5,5 Mio.) sowie eines positiven einmaligen Steuereffekts in den USA. Der Gewinn pro Aktie (EPS) betrug im Geschäftsjahr 2022/23 USD 67,6 (USD 31,81). Weiterhin verfügte Datacolor per 30. September 2023 über eine solide Bilanz mit einer substanziellen Nettoliquidität inklusive Finanzanlagen von USD 42,7 Mio. (30.9.2022: USD 43,7 Mio.). Die Eigenkapitalquote lag bei 59,5% (30.9.2022: 58,8%). Der ausführliche Geschäftsbericht 2022/23 wird am 17. November 2023 veröffentlicht. Rotkreuz, 27. Oktober 2023 Für weitere Informationen T +41 44 488 40 19

https://ir.datacolor.com/ Datacolor AG, Investor Relations, Olga Wueschner

Grundstrasse 12, 6343 Rotkreuz

Finanztermine 17. November 2023

7. Dezember 2023 Publikation Geschäftsbericht 2022/23

Generalversammlung 2022/23

Über Datacolor

Datacolor ist ein weltweit führendes Unternehmen für digitale Farbmanagementlösungen, das Software, Hardware und Dienstleistungen für eine präzise Farbwiedergabe bei Materialien, Produkten und Fotoaufnahmen anbietet. Seit mehr als 50 Jahren nutzen viele weltweit führende Unternehmen, Hersteller und kreative Profis Datacolors innovative Technologien, um eine konstante Farbintegrität zu erzielen. Das Unternehmen umfasst ein Netzwerk aus Vertriebs- und Servicegesellschaften in mehr als 100 Ländern, von Europa, über Nord- und Südamerika bis Asien. Datacolors Kunden stammen aus der Textil-, Bekleidungs-, Farben-, Lack- und Kunststoffindustrie sowie dem wachsenden Konsumentenmarkt. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite https://www.datacolor.com/de/ .

