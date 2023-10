AF FP-Air France-KLM verfehlt im 3. Quartal Ebitda-Schätzungen DG FP-Vinci hat Umsatz im dritten Quartal gesteigert und die Prognose für den freien Cashflow im Gesamtjahr angehoben EQNR NO-Equinor 3Q bereinigter Nettogewinn übertrifft Schätzungen HOLN SW-Holcim erhöht die Prognose für die wiederkehrende Ebit-Marge für das Geschäftsjahr ML FP-will die Reifenproduktion am Standort Ardmore in den USA einstellen SGO FP-peilt trotz eines Umsatzrückgangs im dritten Quartal für das Gesamtjahr weiterhin eine operative Rekordmarge an 1COV-Covestro wird etwas vorsichtiger - Wie erwartet FPE3-Fuchs steigert Gewinn trotz Umsatzrückgang im 3. Quartal HYQ-Hypoport senkt Umsatzprognose - Enttäuschende Quartalsentwicklung VOW3- AUDI ...

