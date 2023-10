Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Plug Power lebt. Wer hätte das vor Tagen noch gedacht. Am Donnerstag ging es nur um 0,7 % aufwärts. Aber: Plug Power hatte noch am 20. Oktober mit einem kräftigen Minus von -7,4 % und einem Verlust von -4,1 % am Montag für absolute Schlagzeilen gesorgt. Erstmals seit Jahren war die Aktie wieder unter die Grenze von 7 Euro gefallen. Dies kann niemanden zufriedenstellen, der auf ein großes Comeback gesetzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...