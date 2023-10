EQS-News: Bentley Endovascular Group AB / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Bentley Endovascular Group AB holt Keensight Capital, A.P. Moller Holding und Bonit Capital als neue Investoren an Bord



27.10.2023 / 09:00 CET/CEST

Keensight Capital ("Keensight") investiert gemeinsam mit der A.P. Moller Holding und dem schwedischen Family Office Bonit Capital in Bentley Endovascular Group AB ("Bentley" oder "die Gruppe")

Die Investmentgesellschaften erwerben eine Minderheitsbeteiligung, die Gründerfamilie Sunnanväder bleibt Mehrheitsaktionär; Annika Sunnanväder zur Vorsitzenden des Board of Directors bestellt

Die Investition markiert einen wichtigen Meilenstein auf Bentleys internationalem Expansionskurs und der Vorbereitung des Börsengangs

Stockholm, Schweden, 27. Oktober 2023 +++ Bentley, der europäische Marktführer für ummantelte Stents, holt Keensight Capital, A.P. Moller Holding und Bonit Capital als Investoren an Bord. Die neuen Investoren unterstützen die Strategie für den Einstieg in den US-Markt und den Vorbereitungsprozess für einen Börsengang. Die Gründer und das Management behalten die Kontrolle und halten weiterhin die Mehrheit des Kapitals und der Stimmrechte der schwedischen Holdinggesellschaft Bentley Endovascular Group AB. Annika Sunnanväder, Tochter des Co-Gründers und Hauptaktionärs Lars Sunnanväder, wurde zur Vorsitzenden des Board of Directors bestellt. Über die Höhe des Kaufpreises wurde Stillschweigen vereinbart. Die Bentley Endovascular Group AB mit Sitz in Stockholm, Schweden, steuert ihre wichtigste Tochtergesellschaft Bentley InnoMed GmbH sowie Qmedics AG. Die Bentley InnoMed GmbH entwickelt, produziert und vertreibt Implantate und Katheter für die endovaskuläre Behandlung von peripheren Gefäßerkrankungen und Erkrankungen im Bereich der Aorta. Das Unternehmen zählt zu den weltweit führenden Herstellern in seinen jeweiligen Produktbereichen. Die Qmedics AG ist ein Spezialist für Dilatationsballone und ein Schlüssellieferant wesentlicher Komponenten für die Bentley InnoMed GmbH. In den letzten fünf Jahren konnte die Bentley InnoMed GmbH den Umsatz bei hoher Profitabilität um jährlich mehr als 20 % steigern Bentley genießt weltweit einen hohen Bekanntheitsgrad für seine angesehenen Geräte und seinen erstklassigen Kundendienst in Verbindung mit konsequenter Produktinnovation. Die medizinischen Spezialprodukte sind entscheidend für eine bessere Patientenversorgung und eine bessere Behandlung von Gefäßerkrankungen. Die Gruppe verfolgt das Ziel, ein attraktives Angebot an zuverlässigen Produkten und überragenden Dienstleistungen für die Behandlung endovaskulärer Erkrankungen im Bereich der Aorta sowie peripherer Gefäßerkrankungen bereitzustellen. Dabei zielt die Strategie von Bentley auf solides und profitables Wachstum ab. Neben dem Potenzial aus ergänzenden Akquisitionen und einer effizienteren Nutzung des bestehenden Marketing- und Vertriebsnetzes hat die Gruppe den Eintritt in den US-amerikanischen Markt als eine bedeutende zukünftige Wachstumschance identifiziert. Keensight Capital, A.P. Moller Holding und Bonit Capital werden das Bentley-Team unter der Leitung von CEO Sebastian Büchert in der nächsten Wachstumsphase unterstützen, insbesondere bei der Ausweitung der geografischen Präsenz der Gruppe, der Verstärkung des Produktangebots und der Vorbereitung auf den bevorstehenden Börsengang. Als einer der Hauptinvestoren will Keensight sein umfangreiches Wissen über das Gesundheitswesen, seine Expertise und sein Netzwerk in der Medizintechnikbranche nutzen, um diese Ziele zu erreichen. Annika Sunnanväder, langjähriges Mitglied und neu bestellte Vorsitzende des Board of Directors der Bentley Endovascular Group AB, sagt: "Ich freue mich auf meine neue Aufgabe und bin stolz darauf, zur weiteren Entwicklung des Unternehmens beitragen zu können, sowohl auf der Produktseite als auch durch den Eintritt in den riesigen US-Markt. Gleichzeitig möchten wir als Gründerfamilie eine Mehrheitsbeteiligung an der Gruppe behalten. Wir sind von den Zukunftsaussichten von Bentley und den sich uns bietenden Chancen überzeugt." Sebastian Büchert, CEO der Bentley Endovascular Group AB, sieht in der Transaktion ein Sprungbrett für die weitere Geschäftsentwicklung: "Dank unseres engagierten Teams hat sich Bentley die Position des europäischen Marktführers für ummantelte Stents erarbeitet, die die offene Gefäßchirurgie ersetzen. Zudem wird unser Wachstum durch den Megatrend einer alternden Bevölkerung unterstützt, die zunehmend auf die Behandlung von Erkrankungen der Aorta sowie peripherer Gefäßerkrankungen angewiesen ist. Wir sind hocherfreut, dass Keensight Capital uns auf unserem Wachstumskurs begleitet und uns bei unserer Marktein-führungsstrategie, insbesondere in den USA, unterstützt. Ebenso freuen wir uns, dass nun A.P. Moller Holding und Bonit Capital im Rahmen des Pre-IPO an Bord sind. Es ist für uns eine Auszeichnung, dass unser innovationsgetriebenes Geschäft und die Leistungen unserer Mitarbeiter in der Finanzwelt eine so hohe Wertschätzung erfahren. Die weiterhin starke Stellung der Gründer wird unsere Position als unabhängiges und langfristig orientiertes Unternehmen sichern." James Mitchell, Partner bei Keensight Capital, erklärt: "Die Positionierung von Bentley als ein führender Anbieter von ballonexpandierenden ummantelten Stents passt perfekt zu unserer Strategie, in hochprofitable und schnell wachsende Marktführer in Nischensegmenten zu investieren. Wir sind von Bentleys erfahrenem und engagiertem Managementteam, seiner finanziellen Erfolgsbilanz und seinem bewährten Geschäftsmodell beeindruckt. Der "Bentley Style" unterscheidet das Unternehmen von traditionellen MedTech-Unternehmen. Wir freuen uns darauf, Teil der nächsten Wachstumsphase zu sein und werden unser Netzwerk und unser Wissen nutzen, um Bentley bei seiner internationalen Expansion, insbesondere beim Eintritt in den US-Markt, zu unterstützen." Chetan Mehta, Head of Growth Equity bei der A.P. Moller Holding, ergänzt: "Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Bentley, einem Marktführer bei ummantelten Stents, der den strukturellen Trend von der offenen invasiven Chirurgie zur minimal-invasiven endovaskulären Behandlung vorantreibt und davon profitiert. Bentley ist bei Kardiologen, (Endo-)Gefäßchirurgen und Interventionsradiologen für seine starke Produktpalette weithin anerkannt." Hugo Mörse, Partner bei Bonit Capital, fasst zusammen: "Als Family Office mit großer Erfahrung in der Life Science und Medizintechnikbranche sowie einem Fokus auf langfristige Investments freuen wir uns sehr auf die Partnerschaft mit Bentley. Wir investieren in Menschen und Unternehmer, und wir sind überzeugt, dass das Bentley-Team die Fähigkeit und die Motivation hat, den erfolgreichen Wachstumspfad in einem attraktiven Nischenmarkt fortzuführen." Carlsquare fungierte bei der Transaktion als Finanzberater der Gesellschaft, Delphi und Friedrich Graf von Westphalen & Partner waren als Rechtsberater tätig. Über Bentley Endovascular Group AB Die Medizintechnik-Holding Bentley Endovascular Group AB mit Sitz in Stockholm, Schweden, steuert ihre Beteiligungen an der deutschen Tochtergesellschaft Bentley InnoMed GmbH und der Qmedics AG, Schweiz. Die 2009 von Lars Sunnanväder und Miko Obradovic gegründete und in der baden-württembergischen Medizintechnik-Hochburg Hechingen ansässige Bentley InnoMed GmbH entwickelt, produziert und vertreibt Implantate und Katheter für die endovaskuläre Behandlung von peripheren Gefäßerkrankungen und Erkrankungen im Bereich der Aorta. Das Unternehmen hat sich seither zu einem der weltweit führenden Hersteller und europäischen Marktführer für ummantelte Stents entwickelt. Der 2023 zugekaufte Schweizer Spezialist für Ballonkatheter, Qmedics AG, ist ein Schlüssellieferant von Bentley. Im Jahr 2022 erwirtschaftete Bentley InnoMed GmbH einen Umsatz von rund 69 Mio. EUR und leistete damit den größten Beitrag zum Konzernumsatz. Die Gruppe befindet sich mit ihren Produktinnovationen und der Erschließung neuer Märkte auf einem dynamischen und dennoch profitablen Wachstumskurs. Die Produkte von Bentley werden in über 80 Ländern weltweit vertrieben. Mehr als 400 Mitarbeiter engagieren sich für eine ausgeprägte Innovationskultur und sind Treiber des Geschäfts. Die Gruppe befindet sich mehrheitlich im Besitz der Gründer. Daneben halten der Hauptinvestor Keensight Capital sowie die A.P. Moller Holding und Bonit Capital Minderheitsbeteiligungen. Die Sicherung der Unabhängigkeit als nachhaltiges Unternehmen und anspruchsvoller Marktführer durch solides organisches und anorganisches Wachstum ist ein wesentlicher Bestandteil der Konzernstrategie.Weitere Informationen finden Sie unter www.group.bentley.global

Über Keensight Capital Keensight Capital ("Keensight"), eine der führenden europäischen Growth-Buyout-Firmen, hat sich der Unterstützung von Unternehmern bei der Umsetzung ihrer Wachstumsstrategien verschrieben. Seit über 20 Jahren nutzt das Team von Keensight Capital sein Wissen über Investitions- und Wachstumsbranchen, um langfristig in profitable Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial und einem Umsatz zwischen 10 und 400 Millionen Euro zu investieren. Auf der Grundlage seines Fachwissens in den Bereichen Technologie und Gesundheitswesen identifiziert Keensight die besten Investitionsmöglichkeiten in Europa und arbeitet eng mit den Managementteams zusammen, um deren strategische Vision zu entwickeln und zu verwirklichen. Der Erfolg von Keensight Capital hat dem Unternehmen in den letzten sechs Jahren in Folge einen Gold Award der Private Equity Exchange & Awards eingebracht, und zwar für den besten europäischen Growth Private Equity Fund.

Weitere Informationen finden Sie unter www.keensightcapital.com

Über die A.P. Moller Holding Die A.P. Moller Holding ist eine Investmentgesellschaft im Privatbesitz mit Sitz in Dänemark, die rund 30 Mrd. USD verwaltet. Die Gesellschaft ist der Investmentzweig der A. P. Moller Foundation und der Muttergesellschaft der A.P. Moller Group, die in Unternehmen investiert und aufbaut, die einen positiven Beitrag zur Gesellschaft leisten - "nyttig virksomhed". Wir investieren in die sich aus den wichtigsten Megatrends ergebenden Chancen, wo unser tiefes Branchenwissen, unser operatives Know-how und unsere langfristige Kapitalbasis Unternehmen dabei helfen können, ihr Potenzial voll auszuschöpfen. Die A.P. Moller Holding hat das Ziel, langfristigen Wert für die Aktionäre und die Gesellschaft als Ganzes zu schaffen, indem wir unsere globalen Netzwerke und Erfahrungen aus mehr als 100 Jahren Unternehmertum und Geschäftsaufbau nutzen und uns aktiv bei unseren Beteiligungen einbringen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.apmoller.com

Über Bonit Capital Bonit Capital ist eine schwedische Investmentgesellschaft in Familienbesitz mit Fokus auf den Gesundheitssektor.Bonit Capital investiert über verschiedene Sektoren und Anlageklassen hinweg, einschließlich sozialer Investments und Outcome-Model basierter Investments.

Weitere Informationen finden Sie unter www.bonitcapital.com

Kontakt für weitere Informationen :

Bentley Endovascular Group AB Stephan Haas

Corporate Communications

Bentley Endovascular Group AB

Tel +49 7471 98499 5691

Mobil +49 151 14124552

E-Mail S.Haas@bentley.global

Web http://www.group.bentley.global

Jenny Rosberg

Investor Relations Schweden

Bentley Endovascular Group AB

Tel +46 70 747 27 41

E-Mail Jenny.Rosberg@ropa.se

Keensight Capital Investor Relations

Tel +33 (0)1 83 79 97 15

E-Mail communication@keensightcapital.com H/Advisors für Keensight Capital David Stürken

Tel +44 (0) 799 059 5913

Bentley Endovascular Group AB: Hauptproduktionsstandort Hechingen



Bentley Endovascular Group AB: Stent-Produktion am Hauptstandort Hechingen



