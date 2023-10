Die Intel-Aktie (WKN: 855681) hat nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen am Donnerstagabend mehr als +7% zugelegt und ist über die Marke von 35 US$ geklettert. Was bewegt Anleger zum Kauf? Ist das der Startschuss für die langersehnte Erholung des Titels? Intel vorgestellt Die Intel Corporation ist ein US-amerikanischer Halbleiterhersteller. Beim seinem Kerngeschäft der Herstellung von Mikroprozessoren für PC und Laptops dominiert der Konzern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...