Nach überraschend starken Q3-Zahlen springt die Amazon-Aktie (WKN: 906866) am Donnerstag nachbörslich um über +5% hoch. Der nicht so berauschende Ausblick für das Schlussquartal deutet es jedoch schon an: Es gibt eine Reihe von Gründen, warum der Titel des E-Commerce-Riesen für Anleger derzeit kein Kauf ist. Amazon vorgestellt Amazon mit Hauptsitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington ist der globale Riese unter den Online-Versandhändlern mit einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...