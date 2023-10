Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Die britische ITM Power bleibt schwach und auf dem Abwärtsmarsch. Die Notierungen gab am Donnerstag zwar "nur" etwa -0,6 % nach. Dennoch ist die Aktie derzeit nicht in der Lage, sich aus dem Abwärtsmarsch zu befreien. Die Ausnahme, wie am Dienstag mit dem Gewinn von 5,7 %, bestätigt hier offenbar die Regel. ITM Power ist damit derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 454 Millionen Euro zurückgefallen. Das ist ...

