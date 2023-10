EQS-News: Advanced Blockchain AG / Schlagwort(e): Personalie/Kryptowährung / Blockchain

Advanced Blockchain: Portfolio-Unternehmen Composable ernennt Henry Love zum Executive Director der Composable Stiftung nach bemerkenswerter Innovation im Bereich der Blockchain-Interoperabilität 27. Oktober 2023 - Die Advanced Blockchain AG ("AB", Scale Frankfurt, Hauptmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6), ein führender Inkubator, Architekt und Investor in der Blockchain-Branche, gibt bekannt, dass das Portfolio-Unternehmen Composable Henry Love zum Executive Director der neu gegründeten Composable Foundation ernannt hat. Mit umfangreicher Expertise im Bereich der Blockchain-Technologie hat Henry Love verschiedene Führungspositionen inne gehabt, darunter die des Managing Partners bei Fundamental Labs, einem Venture-Capital-Unternehmen, das Assets von über 1 Milliarde US-Dollar im Blockchain-Sektor verwaltet und ein umfangreiches Portfolio umfasst, zu dem Branchengrößen wie Binance, Coinbase, Filecoin und Polkadot gehören, neben über 300 anderen Projekten. Vor seiner Tätigkeit bei Fundamental Labs war er Mitbegründer des Executive Council Network (ECN), einem Unternehmen für die Entwicklung von Kryptowährungen. Er trat in die Krypto-Branche als Chief Investment Officer eines auf Kryptowährungen fokussierten Family Office ein, nachdem er eine äußerst erfolgreiche Karriere in der Strategie, im Marketing und im E-Commerce-Bereich von Facebook absolviert hatte. Die Rolle von Henry Love in der Composable Foundation ist vielschichtig und umfasst verschiedene Verantwortlichkeiten, darunter die Leitung der Finanzmittel, um eine effektive Ressourcenzuweisung sicherzustellen, die Verwaltung des Tagesgeschäfts, die Förderung der globalen Zusammenarbeit mit Beitragenden weltweit zur Bereicherung des Ökosystems und die Schaffung strategischer Partnerschaften mit Interessengruppen in verschiedenen Ökosystemen zur Förderung von Innovationen und zur Schaffung von Synergien, die letztendlich zur Steigerung des Unternehmenswerts beitragen. Simon Telian, CEO von Advanced Blockchain, kommentiert: "Ich freue mich sehr, dass ein so erfahrener Experte im Blockchain Bereich nun die Composable Foundation leitet. Dies erfolgt kurz nachdem Composable einen bedeutenden Meilenstein erreicht hat, indem sie eine bahnbrechende Brücke geschaffen hat, die Ethereum, Polkadot und Cosmos erstmals miteinander verbindet. Diese Erweiterung der Führungsebene um einen der best vernetzten Führungskräfte in der Branche wird den Weg für die nächste Wachstumsphase von Composable ebnen, in der die Kommerzialisierung der Technologie mit verschiedenen Ökosystemen und strategischen Partnern entscheidend für die Generierung wiederkehrender Einnahmen sein wird." Die neue Brücke ermöglicht nahtlose Transfers von nativen Kryptowährungen zwischen verschiedenen Blockchain-Netzwerken und bietet Vorteile für Institutionen, Investoren, Entwickler, Endbenutzer und bestehende Protokolle innerhalb dieser Ökosysteme. Investoren können ihre Portfolios diversifizieren und das Risiko reduzieren, Endbenutzer können sicher über das Inter-Blockchain Communication (IBC)-Protokoll transagieren, und Nutzer in verschiedenen Ökosystemen erhalten Zugang zu neuen Möglichkeiten in einem stärker vernetzten, liquideren und vielfältigen Markt. Mit Henry Love als Executive Director macht Omar eine bemerkenswerte Veränderung von seiner derzeitigen Position als CEO, um eine neue Rolle als Research Lead und Gründer innerhalb der Composable Foundation zu übernehmen. Diese Veränderung stellt eine wichtige Entwicklung in Omars Führungskarriere dar, da er vom Tagesgeschäft des Unternehmens zur weiteren Förderung von Forschung und Innovation übergeht und dabei sein Engagement für den Erfolg und das Wachstum der Organisation beibehält. Schließlich bedeutet die erfolgreiche Notierung des von BlackRock vorgeschlagenen iShares Spot Bitcoin ETF (IBTC) bei der Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) den Beginn einer optimistischeren Marktentwicklung und deutet auf vielversprechende Wachstumsaussichten für Composable hin. Diese Aussichten werden durch das Vorhandensein einer erfahrenen Führungskraft wie Henry Love weiter gestärkt, der ein tiefes Verständnis für das Ökosystem, seine Schlüsselakteure und deren Führungsdynamik besitzt. Composable ist nun gut positioniert, um in diesem sich wandelnden Umfeld erfolgreich zu sein und die Erfahrung ihrer Führungskräfte zu nutzen, um geschickt das komplexe Netzwerk von Chancen zu navigieren und zukunftsorientierte Strategien für die Kommerzialisierung ihres einzigartigen Produkts zu entwickeln. Wichtige Ereignisse für Advanced Blockchain im Geschäftsjahr 2023:

