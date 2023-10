Kulmbach (www.anleihencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" stellt eine Aktienanleihe (ISIN DE000HS2MU91/ WKN HS2MU9) von HSBC auf die Deutsche Post-Aktie (ISIN DE0005552004/ WKN 555200) vor.Geopolitische Risiken, schwächeres Wachstum in China und hohe Inflationsraten würden dafür sorgen, dass die Börsen in eine Konsolidierungsphase übergegangen seien. In diesem Börsenumfeld würden Anleger eher nach attraktiven Zinsangeboten suchen. Mit der DHL Group (ehemals Deutsche Post) könnten Anleger 10 Prozent Zinsen p.a. generieren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...