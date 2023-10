Daimler Truck North America hat die Serienproduktion seines Elektro-Trucks Freightliner eM2 gestartet. Der mittelschwere E-Lkw läuft im Werk Portland im US-Bundesstaat Oregon vom Band. Die ersten Exemplare des Serienmodells werden in den USA an Ferguson, Hogan Truck Leasing, Penske Truck Leasing, Pitt Ohio, Ryder System, Titan Freight Systems und Velocity Truck Rental & Leasing geliefert. In Kanada gehen die ersten Einheiten an Brossard Leasing und ...

