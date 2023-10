Die gestrige EZB-Sitzung war wie erwartet ein Non-Event. Nach zehn Zinserhöhungen in Folge wirken sich die Straffungsmaßnahmen zunehmend auf die Finanzierungsbedingungen aus. Die Notenbanker dürften daher in den kommenden Monaten die Füße still halten und der Leitzinspfad seinen Höhepunkt erreicht haben. Ähnlich sind die Aussichten für das Wirtschaftswachstum in den USA: Nach einem starken dritten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...