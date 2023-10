Wie heißt es so schön: "Totgesagt leben länger!". Das gilt in diesen Tagen auch für die Anlageklasse Anleihen, die lange Zeit unter der Zinsflaute gelitten hat, mit den Zinserhöhungen nun wieder viel Aufmerksamkeit erntet. Also Anleihen direkt kaufen? Oder lieber in Anleihen-ETFs investieren? Markus Jordan, Herausgeber des Anlegerportals extraETF erläutert die Vor- und Nachteile der beiden Anlageklassen und stellt die Neuerung iBonds ETF vor.