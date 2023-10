Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4915/ Julia Stötzel ist Gründerin und CEO von Junicorn Consulting, einer Beratung, die sich zur Aufgabe gemacht hat, Investor Relations digitaler zu machen. Die Berlinerin ist für die CIRA-Tagung nach Wien gereist und hat auf einen Besuch in meinem Studio vorbeigeschaut. Wir sprechen über eine Karriere, die exakt am 15.9.2008, dem Beginn des Lehman-Crashs, begonnen hat, damals aber bei der recht entspannten NRW Bank. Bei der KPMG ist sie in Financial Services und Corporate Finance eingetaucht, um schliesslich bei Morgan Stanley in London u.a. bei grossen Green Bonds mitzuwirken. Es folgte der Wechsel in die IR mit den Stationen Delivery Hero und About you. Seit April 2022 ist Julia mit Junicorn selbstständig, da ...

Den vollständigen Artikel lesen ...